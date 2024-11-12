مشاهير العرب - عمرو أديب عن الطبيبة «وسام شعيب»: «لازم تكون عبرة.. ومحدش يرحمها» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - وسام شعيب.. علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي نشرته الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بشأن وجود حالات حمل ناتجة عن «السفاح»، مما أثار حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

الطبيبة وسام شعيب

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية، الذي يعرض عبر فضائية «إم بي سي مصر» عن حادثة طبيبة كفر الدوار، : «حصل شئ مُسيء وهحاول ما ستخدمش ألفاظ جارحة، ومن الأول كدة عايز أطهر الثوب الأبيض الطبي من الدكتورة اللي عملت الفيديو الحقير دة، أنا ممكن أقول كلام أكثر من حقير ولكن آداب الهواء تمنعني».

وأضاف: «الست دي بتتكلم أنه في 24 ساعة كأنها قاعدة في بيت دعارة، وأنه الحالات اللي بتجيلها كلها حمل سفاح، والحالات اللي بتجيلها ناس بيلصموا بنات صغيرة بعيال بعقود عرفي، دة اللي كان موجود في الفيديو».

وأشار أديب، إلى تصريح الطبيبة التي أوضحت فيه أنها لم تتكن تتخيل أن مقطع الفيديو يصل إلى هذا الرقم من المشاهدات، وعلق قائلًا: «لا دة أنت لسة هتنبسطي والأرقام في حياتك هتزيد كتير، بتعمل إعلان على جسد المصريات، أحنا وصلنا للمرحلة دي علشان أعمل دعايا، طيب هو فيه حد هيروحلك بعد اللي أنت عملتيه، دي إزاي دكتورة فين القسم فين الخصوصية فين الوطنية في النخوة فين الإسلام فين الستر؟!.

وتابع: «إحنا بلد محترمة.. الطبيبة وسام شعيب بتعمل إعلان على جسد المصريات.. دي سفالة وقلة أدب وأقل ما يقال على الفيديو أنه تعميم قذر لسلوكيات مجتمع هي أحد أفراده».

وواصل: «دي اسمها مغامرات طبيبة شابة في مجتمع منحل، هل دول ستات مصر؟.. لازم النيابة ونقابة الأطباء تتدخل لتكون عبرة لمن يعتبر، لا تأخذكم بالطبيبة رحمة وسألاحقها للنهاية».

وأردف: «أوعى تأخذكم بها أي رحمة ولو ماحدش ناوي يجري وراها أنا وراها لو ماحدش ناوي يلاحقها للنهاية أنا هلاحقها، يا جماعة دي مصر ودول ستات مصر أيه الفرشة اللي أنت وخداها وبتدهني بيها المجتمع دي، لو عايز تحط عنوان للفيديو هيبقى مغامرات طبيبة شابة».

وأوضح: «الهدف غير سامي، دي عايزة تلم مشاهدات من خلال الترند، لا تسمحوا لهذا السلوك أن ينتشر عبر وظيفة هي أطهر الوظائف في العالم، وسام تريد أن ترسم صورة سوداء للمجتمع، وربنا مش هيسيبها على الخوض في أعراض المصريات».