عرض يحبس الأنفاس لـ فريق "Danguir Troupe" في “ArabsGotTalent” (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - قدم فريق “Danguir Troupe”، عرضا مبهرا، خلال برنامج “ArabsGotTalent”، من خلال المشي في الهواء على ارتفاع 50 مترًا.

وتألق فريق “Danguir Troupe” في تقديم عرض خطير يحبس الأنفاس، نال إعجاب لجنة برنامج "ArabsGotTalent، التي تضم باسم يوسف وناصر القصبي ونجوى كرم وعلى جابر.

وصفق جميع لجنة تحكيم برنامج "ArabsGotTalent، لفريق “Danguir Troupe”، بعد العرض المبهر الذي نال اعجاب الجمهور بالأستوديو.

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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