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عرض يحبس الأنفاس لـ فريق "Danguir Troupe" في “ArabsGotTalent” (فيديو) - أخبار كلمتك

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عرض يحبس الأنفاس لـ فريق "Danguir Troupe" في “ArabsGotTalent” (فيديو) - أخبار كلمتك

عرض يحبس الأنفاس لـ فريق "Danguir Troupe" في “ArabsGotTalent” (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - قدم فريق “Danguir Troupe”، عرضا مبهرا، خلال برنامج “ArabsGotTalent”، من خلال المشي في الهواء على ارتفاع 50 مترًا.

 

وتألق  فريق “Danguir Troupe” في تقديم عرض خطير يحبس الأنفاس، نال إعجاب لجنة برنامج "ArabsGotTalent، التي تضم باسم يوسف وناصر القصبي ونجوى كرم وعلى جابر.

وصفق جميع لجنة تحكيم  برنامج "ArabsGotTalent، لفريق “Danguir Troupe”، بعد العرض المبهر الذي نال اعجاب الجمهور بالأستوديو.

 

برنامج Arabs Got Talent

 

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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