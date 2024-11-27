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“ArabsGotTalent”، باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد ونجوى كرم تتدخل (فيديو) - أخبار كلمتك

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“ArabsGotTalent”، باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد ونجوى كرم تتدخل (فيديو) - أخبار كلمتك

“ArabsGotTalent”، باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد ونجوى كرم تتدخل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - باسم يوسف، غازل الإعلامي باسم يوسف، مقدمة برنامج “ArabsGotTalent” ريا أبي راشد، مبديا إعجابه بإطلالتها والفستان الذي ترتديه، قائلا:"إيه الشياكة دي".

مغازلة قوية من باسم يوسف لريا أبي راشد

واستطرد باسم يوسف في مغازلته لريا أبي راشد، قائلا:"إيه ريا ده إيه يا عم ده، إيه الجمال ده"، لترد الإعلامية:"ميرسي شكلك متحمس الليلة دي يا باسم".

 

نجوى كرم تعلق 

وأشار باسم يوسف:"أنا متحمس علطول، خلاص هاهدي اللعب يا ريا"، لتعقب المطربة اللبنانية نجوى كرم:"باسم لا يبالغ هذا جمالك".
 

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

متسابقة سعودية تخطف نظر باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو)

 

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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