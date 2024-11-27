“ArabsGotTalent”، باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد ونجوى كرم تتدخل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - باسم يوسف، غازل الإعلامي باسم يوسف، مقدمة برنامج “ArabsGotTalent” ريا أبي راشد، مبديا إعجابه بإطلالتها والفستان الذي ترتديه، قائلا:"إيه الشياكة دي".

مغازلة قوية من باسم يوسف لريا أبي راشد

واستطرد باسم يوسف في مغازلته لريا أبي راشد، قائلا:"إيه ريا ده إيه يا عم ده، إيه الجمال ده"، لترد الإعلامية:"ميرسي شكلك متحمس الليلة دي يا باسم".

نجوى كرم تعلق

وأشار باسم يوسف:"أنا متحمس علطول، خلاص هاهدي اللعب يا ريا"، لتعقب المطربة اللبنانية نجوى كرم:"باسم لا يبالغ هذا جمالك".



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برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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