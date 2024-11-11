مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - منى زكي تعلق على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - منى زكي تعلق على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - منى زكي تعلق على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - علقت الفنانة منى زكي على تكريمها من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 4، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 14 ديسمبر المقبل.

وشاركت زكي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، بوستر تكريمها من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وعلقت:«أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر لتقديرهم لرحلتي ومساهماتي في هذه الجائزة هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى المهرجان القادم».

أبرز أفلام الدورة الـ 4 لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويشار أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سوف يشهد تقديم العديد من الأفلام، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن قائمة أبرز أفلام الدورة الـ 4 للمهرجان، ومن المقرر أن تعرض ضمن برنامجي «رؤى البحر الأحمر» و«مسلسلات البحر الأحمر»، والتي تضم أفلام سعودية وأخرى عربية وعالمية.

وجاء برنامج «رؤى البحر الأحمر» لهذا العام يضم 5 أفلام متنوعة، أبرزهم فيلم «عثمان في الفاتيكان»، إخراج ياسر بن غانم، إضافة لفيلم «الروشان»، إخراج محمد أوس، فيلم «عندما يشرق النور»، إخراج ريان البشري، فيلم «كيموكازي»، إخراج عبد الرحمن البطاوي، فيلم «يلا باركور» إخراج عريب زعيتر، ويهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على صناع الأفلام المبدعين وأعمالهم السينمائية المبتكرة داخل المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها ضمن برنامج مسلسلات البحر الأحمر، كل من: «حكايات على ضفاف البوسفور»، وهو من إخراج زينة صفير وإعداد بيسان طي، وإنتاج كل من لبنان، مصر، تركيا، «قطار الأشباح» وهو من إخراج سي وونغ تاك، وإنتاج كوريا الجنوبية، «زورو»، وهو من إخراج جان بابتيست ساوريل، إنتاج بلجيكا وفرنسا.

اقرأ أيضاً
بهذه الكلمات.. أحمد داش يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

عبر عن مشاعر الجماهير.. الناقدة ماجدة خير الله تشيد بفيلم «الهوى سلطان»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق