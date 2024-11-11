مشاهير العرب - منى زكي تعلق على تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - علقت الفنانة منى زكي على تكريمها من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ 4، والتي من المقرر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 14 ديسمبر المقبل.

وشاركت زكي، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، بوستر تكريمها من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وعلقت:«أود أن أعرب عن خالص امتناني لمجلس إدارة مهرجان البحر الأحمر لتقديرهم لرحلتي ومساهماتي في هذه الجائزة هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأنا أتطلع بفارغ الصبر إلى المهرجان القادم».

أبرز أفلام الدورة الـ 4 لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويشار أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، سوف يشهد تقديم العديد من الأفلام، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن قائمة أبرز أفلام الدورة الـ 4 للمهرجان، ومن المقرر أن تعرض ضمن برنامجي «رؤى البحر الأحمر» و«مسلسلات البحر الأحمر»، والتي تضم أفلام سعودية وأخرى عربية وعالمية.

وجاء برنامج «رؤى البحر الأحمر» لهذا العام يضم 5 أفلام متنوعة، أبرزهم فيلم «عثمان في الفاتيكان»، إخراج ياسر بن غانم، إضافة لفيلم «الروشان»، إخراج محمد أوس، فيلم «عندما يشرق النور»، إخراج ريان البشري، فيلم «كيموكازي»، إخراج عبد الرحمن البطاوي، فيلم «يلا باركور» إخراج عريب زعيتر، ويهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على صناع الأفلام المبدعين وأعمالهم السينمائية المبتكرة داخل المملكة العربية السعودية.

ومن أبرز الأعمال الفنية المقرر عرضها ضمن برنامج مسلسلات البحر الأحمر، كل من: «حكايات على ضفاف البوسفور»، وهو من إخراج زينة صفير وإعداد بيسان طي، وإنتاج كل من لبنان، مصر، تركيا، «قطار الأشباح» وهو من إخراج سي وونغ تاك، وإنتاج كوريا الجنوبية، «زورو»، وهو من إخراج جان بابتيست ساوريل، إنتاج بلجيكا وفرنسا.