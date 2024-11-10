مشاهير العرب - بوستر افتراضي لـ فيلم «الست» يثير الجدل على السوشيال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:56 مساءً - أثار مصمم الجرافيك، محمد جابر جدلا واسعا على السوشيال ميديا بعد طرحه بوستر تخيلي لفيلم «الست» الذي تجسد خلاله الفنانة منى زكي، شخصية أم كلثوم.

وانقسمت آراء الرواد بين مؤيد ومعارض لتجسيد منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم ضمن أحداث العمل، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

يشارك منى زكي في بطولة فيلم أم كلثوم، نخبة من الفنانين أبرزهم: محمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد أحمد داود، ومن أبرز ضيوف الشرف زوجها الفنان أحمد حلمي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد والعمل برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

آخر أعمال منى زكي

يشار أن فيلم الرحلة 404، كان آخر أعمال الفنانة منى زكي وحقق الفيلم نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي.

ودارت أحداث فيلم رحلة 404، حول غادة التي تسعى للابتعاد عن ماضيها بكل أخطائه وبداية حياة جديدة، لتكتشف بعد ذلك أن الماضي يطاردها بقسوة، وفي الوقت الذي تسعى فيه للذهاب إلى رحلة الحج، تتفاجأ بأزمات صعبة تجعلها في ورطة ولا تجد من ينقذها.

أبطال فيلم رحلة 404

شارك في بطولة فيلم رحلة 404، بجانب منى زكي نخبة من نجوم الفن أبرزهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول.