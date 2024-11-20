مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لقصة اختفاء مقتنيات الفنان أحمد زكي من منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - تصدرت أزمة سرقة مقتنيات النجم الراحل أحمد زكي، المشهد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت شقيقته منى زكي عن اختفائها من منزله بالمهندسين.

القصة الكاملة لسرقة مقتنيات الفنان أحمد زكي

وفجرت منى زكي أزمة كبيرة بعد حديثها عن سرقة مقتنيات منزل شقيقها الفنان أحمد زكي، مشيرة إلى أنها اكشفت اختفاء عدد من مقتنيات المنزل، موجهة اتهامها إلى رامي بركات الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي، موضحة أنه بعد وفاته جاء إلى مصر، وقام بييع شقة المهندسين بجميع ما فيها.

وأضافت في تصريحات لها: أن رامي بركات لا يعلم قيمة هذه المقتنيات، موضحة أنه من بين المقتنيات أشياء هامة للغاية مثل وسام الجمهورية، وبعض متعلقات فيلم «أيام السادات» وفيلم «ناصر 56، وباقي أعماله السينمائية والدرامية الشهيرة.

كما أكدت أنها لا ترغب في الحصول على تلك الأشياء لبيعها أو الاحتفاظ بها في منزلها، لكن الهدف الوحيد والحقيقي هو الحفاظ عليها وعمل معرض لها ليشاهدها كل محبي وعشاق الراحل أحمد زكي.

والد رامي بركات يرد على اتهامات شقيقة أحمد زكي

في المقابل، رد عز الدين بركات والد رامي بركات على اتهامات شقيقة أحمد زكي، متسائلا: أين كانت خلال حياة هيثم أحمد زكي؟ موضحا أن علاقة نجله وهيثم زكي كانت مترابطة جدا، حيث وصف حديثها بأنه «غير منضبط ويحمل إساءة إلى نجله».