نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري إلى ستاد السلام - أخبار كلمتك

نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري إلى ستاد السلام - أخبار كلمتك

تشكيل منتخب 2008 أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل منتخب 2008 أمام تونس بتصفيات شمال أفريقيا - أخبار كلمتك

بيراميدز يفتح ملف تجديد عقد الكرتي - أخبار كلمتك

بيراميدز يفتح ملف تجديد عقد الكرتي - أخبار كلمتك

هيئة المعارض تشارك في معرض SIB بالمغرب لتعزيز التعاون الصناعي - أخبار كلمتك

هيئة المعارض تشارك في معرض SIB بالمغرب لتعزيز التعاون الصناعي - أخبار كلمتك

"المصدرين المصريين" توقع مع البنك الافريقي للاستيراد اتفاقية "برنامج جاهزية التصدير الإقليمي" - أخبار كلمتك

"المصدرين المصريين" توقع مع البنك الافريقي للاستيراد اتفاقية "برنامج جاهزية التصدير الإقليمي" - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبياض في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والبياض في سوق العبور - أخبار كلمتك

الهوى سلطان وGladiator 2 يتصدران البوكس أوفيس الأسبوعي بسينمات مصر - أخبار كلمتك

الهوى سلطان وGladiator 2 يتصدران البوكس أوفيس الأسبوعي بسينمات مصر - أخبار كلمتك

أول ظهور لـ خامنئي بعد أنباء عن تدهور صحته ودخوله المستشفى - أخبار كلمتك

أول ظهور لـ خامنئي بعد أنباء عن تدهور صحته ودخوله المستشفى - أخبار كلمتك

عاجل:البنك المركزي يحسم الجدل ويكشف حقيقة تهريب الاموال الضخمة عبر مطار عدن - أخبار كلمتك

عاجل:البنك المركزي يحسم الجدل ويكشف حقيقة تهريب الاموال الضخمة عبر مطار عدن - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل ولده بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

مواطن يقدم على قتل ولده بطريقة مروعة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لقصة اختفاء مقتنيات الفنان أحمد زكي من منزله - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لقصة اختفاء مقتنيات الفنان أحمد زكي من منزله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - التفاصيل الكاملة لقصة اختفاء مقتنيات الفنان أحمد زكي من منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - تصدرت أزمة سرقة مقتنيات النجم الراحل أحمد زكي، المشهد على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت شقيقته منى زكي عن اختفائها من منزله بالمهندسين.

أحمد زكي

القصة الكاملة لسرقة مقتنيات الفنان أحمد زكي

وفجرت منى زكي أزمة كبيرة بعد حديثها عن سرقة مقتنيات منزل شقيقها الفنان أحمد زكي، مشيرة إلى أنها اكشفت اختفاء عدد من مقتنيات المنزل، موجهة اتهامها إلى رامي بركات الأخ غير الشقيق لـ هيثم أحمد زكي، موضحة أنه بعد وفاته جاء إلى مصر، وقام بييع شقة المهندسين بجميع ما فيها.

سرقة مقتنيات منزل أحمد زكي

وأضافت في تصريحات لها: أن رامي بركات لا يعلم قيمة هذه المقتنيات، موضحة أنه من بين المقتنيات أشياء هامة للغاية مثل وسام الجمهورية، وبعض متعلقات فيلم «أيام السادات» وفيلم «ناصر 56، وباقي أعماله السينمائية والدرامية الشهيرة.

كما أكدت أنها لا ترغب في الحصول على تلك الأشياء لبيعها أو الاحتفاظ بها في منزلها، لكن الهدف الوحيد والحقيقي هو الحفاظ عليها وعمل معرض لها ليشاهدها كل محبي وعشاق الراحل أحمد زكي.

والد رامي بركات يرد على اتهامات شقيقة أحمد زكي

في المقابل، رد عز الدين بركات والد رامي بركات على اتهامات شقيقة أحمد زكي، متسائلا: أين كانت خلال حياة هيثم أحمد زكي؟ موضحا أن علاقة نجله وهيثم زكي كانت مترابطة جدا، حيث وصف حديثها بأنه «غير منضبط ويحمل إساءة إلى نجله».

اقرأ أيضاً
«رامز جاب من الآخر».. عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي ضحايا حلقة اليوم

«عظمة على عظمة ياست».. تعليق أحمد حلمي على تكريم منى زكي

انتخابات العرفة التجارية في السويس حسمت بالتزكية تقدم 7 مرشحين

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق