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حفل لـ منوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

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حفل لـ منوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

حفل لـ منوعات الزمن الجميل على مسرح الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا بعنوان " منوعات من الزمن الجميل " تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٢٢ نوفمبر علي مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة من المنوعات الغنائية لأعمال الطرب العربى من الزمن الجميل التى وضعها كبار الملحنيين منها  يا مهون، عيون القلب لـ محمد الموجى  خَيِّ خَيِّ  لـ محمد عبد الوهاب، ليالى الانس لـ فريد الاطرش، تعب الهوى قلبى لـ محمد فوزى، يا اهل الهوى لـ بليغ حمدى.. اداء اسلام رفعت، أحمد عبد الكريم، ابراهيم راشد، آيه عبد الله، زينب بركات ورحاب مطاوع.

 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام ١٩٦٧ بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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