التنسيق الحضاري يبدأ أعمال تحكيم مشاريع المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للعمارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - بدأ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة "محمد ابو سعده" اعمال تحكيم مشروعات المسابقة المعمارية لتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي للعمارة للدورة التاسعة عشر، وهي المسابقة التي يطرحها الجهاز للمرة السادسة على التوالي والتي تتناول فكرة تصميم وتنفيذ عمل يحقق موضوع المعرض لدورة ٢٠٢٥ وهو " lntelligens. Natural.artificial. collective” “. – الذكاء... طبيعي صناعي جماعي"، والتي تقام في الفترة من مايو إلى نوفمبر ٢٠٢٥ بفينسيا إيطاليا، وعقد الاجتماع بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

والمسابقة تقوم وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بطرحها لاختيار وانتقاء افضل المشروعات التي تحقق موضوع المعرض الذي يتم اختياره لكل دورة في المعرض.

ويمثل المشروع الفائز مصر دوليا في جناحها ببينالي فينسيا للعمارة بروما، ويكون رئيس فريق العمل هو المسئول عن تنفيذ الجناح المصري بالبينالي .

وتتكون لجنة التحكيم برئاسة محمد ابو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضوية كل من: أكرم المجدوب، باسل كامل استاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة الجامعة الأمريكية، سليفيا النقادي رئيس تحرير أيقونة بالمصري اليوم، عمر الحسيني استاذ التصميم العمراني وعميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، عمرو غالي، نهى احمد نبيل استاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، ياسر صقر استاذ العمارة ورئيس جامعات المعرفة الدولية، هابي حسني رئيس الأمانة الفنية للجنة ومدير الإدارة الاستراتيجية والفنية بالجهاز.

وتأتي فكرة طرح مسابقة لاختيار أفضل مشروع لتمثيل مصر في بينالي فينسيا للعمارة في دورته التاسعة عشر، حرصًا من وزارة الثقافة متمثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على الإرتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في المحافل الدولية.

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