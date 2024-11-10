مشاهير العرب - موعد عرض مسرحية «ألف تيتة وتيتة» لـ أكرم حسني بالرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - يستقبل مسرح محمد العلي العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» لـ الفنان أكرم حسني، خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

ومن المقرر أن يقام العرض المسرحي «ألف تيتة وتيتة» ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتضم مسرحية ألف تيتة وتيتة التي تدور أحداثها في إطار كوميدي عدد من الفنانين بجانب الفنان أكرم حسني أبرزهم: بيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

آخر أعمال أكرم حسني

يستعد الفنان أكرم حسني، لخوض سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل «الكابتن»، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل.

ويأتي مسلسل «الكابتن» عقب النجاح الذي حققه أكرم حسني في رمضان الماضي من خلال مسلسل «بابا جه»، وشاركه البطولة عدد من الفنانين أبرزهم: نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، جسد خلاله حسني شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة ويضطر للعمل كأب للإيجار.