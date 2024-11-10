عاصي الحلاني عن الحرب على لبنان: بيروت عم تبكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:13 مساءً - عبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن ألمه الشديد تجاه الأحداث الدامية والمبكية التي يمر بها وطنه لبنان في هذه الفترة.

ونشر عاصي الحلاني مقاطع من الدمار الذي نال العاصمة بيروت، مستعينا بكلمات أغنيته “بيروت عم تبكي”، ليتفاعل معها عدد من جمهوره عبر موقع تويتر بالتعليقات الحزينة.

اعتذار عاصي الحلاني عن مهرجان الموسيقى العربية

وفي وقت سابق اعتذر الفنان عاصي الحلاني عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، بسبب ما يشهده بلده لبنان من عدوان إسرائيلي غاشم.

وقال عاصي الحلاني عبر حسابه على إنستجرام:" نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته الـ 32 ".

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