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مشاهير العرب - بعد الاتهام بسرقة فكرة العمل.. أحمد داود يدافع عن فيلمه الهوى سلطان بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد الاتهام بسرقة فكرة العمل.. أحمد داود يدافع عن فيلمه الهوى سلطان بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الاتهام بسرقة فكرة العمل.. أحمد داود يدافع عن فيلمه الهوى سلطان بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - حرص الفنان أحمد داود على دعم ومساندة المخرجة والمؤلفة هبة يسري، بعد اتهامها بسرقة فكرة فيلمها الهوى سلطان من كتاب المؤلفة رشا عزت الجزار الذي يحمل اسم «حبي الأول».

وشارك داود، متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة للمؤلفة هبة يسري ظهرت خلالها وهي حاملة سيناريو فيلمها الهوى سلطان، وعلق قائلا:«السلطان أهو السلطان أهو السلطان أهو»، في إشارة منه لمساندتها والدفاع عنها.

أبطال فيلم الهوى سلطان

لعبت الفنانة منة شلبي بطولة فيلم الهوى سلطان، إلى جانب كل من أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

ودارت أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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