مشاهير العرب - بـ 128 ألف جنيه.. فيلم «وداعا حمدي» يحتل المركز الثاني بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - حقق فيلم «وداعا حمدي» بطولة شيرين رضا، إيرادات جيدة بدور العرض السينمائية، أمس السبت.

إيرادات فيلم وداعا حمدي

وبلغت إيرادات فيلم وداعا حمدي أمس حوالي 128.635 جنيه، ليصبح بذلك الرقم في المركز الثاني بقائمة الأفلام المعروضة.

تفاصيل فيلم وداعا حمدي

وتدور أحداث فيلم وداعا حمدي، حول صحفية مبتدئة تجد نفسها في موقف غير عادي عندما تكلف بكتابة تقرير إخباري عن وفاة شخصية بارزة لجمع المعلومات اللازمة، يجب عليها البقاء في منزل ابنة المتوفى الصغرى، التي ستزودها بكل التفاصيل.

أبطال فيلم وداعا حمدي

يشارك في فيلم وداعا حمدي، عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.