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إنطلاق أولى أمسيات الصالون السينمائي للفنان سعيد الشيمي.. غدًا - أخبار كلمتك

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إنطلاق أولى أمسيات الصالون السينمائي للفنان سعيد الشيمي.. غدًا - أخبار كلمتك

إنطلاق أولى أمسيات الصالون السينمائي للفنان سعيد الشيمي.. غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:31 صباحاً - بدعوة عامة ومجانية.. تنطلق غدًا الأحد  ١٠ نوفمبر فى تمام الساعة ٦ مساء أول لقاءات الصالون الثقافى السينمائى الشهري للمصور السينمائي الكبير “الفنان سعيد الشيمي”..

 سيكون أول لقاءات الصالون السينمائي لــ سعيد الشيمي  فى مقر الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بالتوفيقية بوسط البلد، وسيكون اللقاء حوار مفتوح من الشيمي لجميع الحضور للرد عن جميع أسئلتهم مع الكشف عن أسرار خاصة من مسيرته السينمائية الطويلة.

 

معلومات عن سعيد الشيمي

وسعيد الشيمى هو مصور سينمائي مصري، ولد في منطقة عابدين بمدينة القاهرة في عام 1943، التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لمدة ثلاثة أعوام ثم ترك الدراسة بها والتحق بالمعهد العالي السينما وحصل على الدبلوم في عام 1971 وحصل كذلك على دبلوم مدرسة التصوير الحديث الأمريكية بعد دراسة لمدة عامين ونصف بالمراسلة في عام 1969. 

قام بتصوير العديد من الأفلام لجمعية الفيلم بالقاهرة، كما عمل مديرًا للتصوير في عشرات الأفلام، منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، عنتر شايل سيفه، العار، اﻹمبراطور، الطريق إلى إيلات، جزيرة الشيطان).

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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