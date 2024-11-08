مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. اعرف آخر أعمال الفنان عمر متولي الدرامية والسينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - تصدراسم الفنان عمر متولي، تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب حلوله ضيفا على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة الراديو 9090، والذي كشف به عن الكثير من التفاصيل حول حياته.

وعن قلة ظهوره في العديد من الأعمال الفنية، قال عمر متولي خلال لقائه بـالراديو بيضحك: «رمضان عندي مرتبط بمصر مستحيل أخرج برة مصر في الشهر ده.. مبقدرش أعيشه ولكن أنا جالي دور ضيف شرف في مسلسل الاختيار وكان 3 أيام التصوير دي من أمتع الأيام اللي عيشتها».

كما أضاف متولي: «مشكلتي إني بطئ ومقل في أعمالي الفنية وبعد فيلم أوشن 14 حياتي الفنية اختلفت كتير وحصلي نقلة نوعية فيها ومتأكد أن الموسم الثاني من فيلم أوشن 14 هيحقق نجاحات كبيرة جدا وهيضحك بشكل كبير».

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم عمر متولي نتيجة قلة ظهوره في الإعمال السينمائية والدرامية، تستعرض كلمتك في التقرير التالي أبرز أعماله في السينما والدراما.

آخر أعمال عمر متولي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمر متولي، مشاركته في فيلم بنسيون دلال من بطولة الفنان بيومي فؤاد، الذي انطلق مؤخرا.

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

وكانت آخر أعمال عمر متولي في الدراما، مشاركته في مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في عام 2021، حيث قدم شخصية الظابط أحمد عبد الباسط.