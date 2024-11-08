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كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو) - أخبار كلمتك

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كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو) - أخبار كلمتك

كانت كل حاجة في حياتي، أحمد شيبة يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:35 مساءً - دخل  المطرب أحمد شيبة ، في حالة بكاء أثناء  حديثه عن والدته الراحلة، وذلك خلال لقائه في برنامج بالمايك والقلم.

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أحمد شيبة يبكي علي الهواء 

وقال شيبة خلال اللقاء:" أمي كانت كل حاجة في حياتي، ماعرفتش قيمتها غير لما راحت، لازم تتكسر بعد أمك، بيبقى في فراغ كبير، وكل شوية  كنت أكلمها كل دقيقة وكانت فرحانة بنجاحي.

وأكد أحمد شيبة خلال اللقاء أنه كان يتمنى أن يغني أغنية كلام الناس التي قدمها سلطان الطرب جورج وسوف، مضيفا:" بأنه كان يرغب أن يدرس بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه كان مجتهدا في فترة الدراسة إلى أن تخرج من أولي ثانوي

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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