مشاهير العرب - مديحة حمدي تدلي بتصريحات صادمة عن البوتكس والفيلر.. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - مديحة حمدي.. تصدر اسم الفنانة مديحة حمدي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تحدثها عن تجربتها مع البوتكس والفيلر لتؤكد أنها لجأت لهذه الطرق الحديثة من تجميل البشرة لكى تحافظ على شبابها.

أكدت الفنانة مديحة حمدي، خلال تصريحات تلفزيونية، في برنامج قعدة ستات الذي تقدمة الإعلامية مروة صبري، المذاع عبر قناة ألفا، أنها كانت تستخدم حقن البوتكس والفيلر بشكل سنوي للحفاظ على نضارة بشرتها ولكنها استبدلتهما مؤخرا ببعض مستحضرات التجميل التي تعمل على نفس وظيفة البوتكس والفيلر ولكن بمكونات طبيعية.

مديحة حمدي تكشف عن تجربتها مع البوتكس والفيلر

قالت «أول ما الاختراع ده جه، كلنا جربناه، اللي يقولك ماجربش يبقى مش معاه فلوس، والبوتوكس بيتحط في مقدمة الرأس، والفيلر بيتحط عند الأذن وبيشد الوش وفي منطقة الشفايف وبعد الحقن دخلت على الماسكات».

حقيقة اعتزال مديحة حمدي

نفت الفنانة مديحة حمدي الأخبار المتداولة بشأن اعتزالها الفن، وأشارت أن الأعمال الدرامية أو السينمائية أصبحت الآن لجيل الشباب، وأنها لم تتلق أي سيناريو للمشاركة فيه منذ فترة طويلة، لهذا السبب فهي بعيدة عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية.

وأعربت الفنانة مديحة حمدي عن أمنيتها في تقديم عمل فني خلال الفترة القادمة، وأشارت في تصريحاتها أنها تتمنى تقديم هذا العمل في موسم رمضان القادم.

آخر أعمال مديحة حمدي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي مسلسل «نساء حول الأنبياء»، وهو مسلسل ديني شارك فيه «عايدة فهمي، أحمد سلامة، لقاء سويدان، أحمد ماهر، نشوى مصطفى»، ومن إخراج عايدة فهمي وتأليف عبد العزيز زكي.