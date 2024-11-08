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ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout - أخبار كلمتك

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ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout - أخبار كلمتك

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:13 صباحاً - مسلسل Fallout، كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه علي المنصة.

موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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