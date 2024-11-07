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مشاهير العرب - الأغنية الدعائية لـ فيلم الهوى سلطان تتخطى حاجز المليون مشاهدة - أخبار كلمتك

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القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - حققت الأغنية الدعائية لفيلم «الهوى سلطان» التي جاءت بعنوان «أنا من غيرك» صدى جماهيريا كبيرا بعد طرحها منذ على موقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية.

وسجلت أغنية «أنا من غيرك» لـ الفنان بهاء سلطان نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وصلت إلى 1.300.000 مشاهدة، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي والفيديو كليب من إخراج هبة يسري.

وتقول كلمات أغنية «أنا من غيرك» لـ بهاء سلطان:

«أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

أنا من غيرك بتوه توهان

أنا من غيرك مليش عنوان

يا ترى انت زيي كمان، زيي كمان مشتاق لزمان

قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليا

في العربية واقفين والدنيا معدية

نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية

نضحك نسمع كام أغنية

لما أقولك تبعد إياك تسمع مني

قرب أكتر امسك فيا بكلمة احضني

ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني

أنا مستني أهو تكلمني

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها

أتاريك انت يا حبيبي انت، اللي محليها حياتي انت محليها

أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها، بوجودك فيها».

آخر أعمال بهاء سلطان

مؤخرا طرح المطرب بهاء سلطان أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان «المزاج عناب» وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

أغنية المزاج عناب، من كلمات زيزو العقرب، التركيب مصطفى توفيقي توزيع وسام عبد المنعم.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: اللي سابونا ولا يلزمونا، بس تانى تانى تاني مش ها يطولولنا، احنا مالناش ايد توجعنا يعنى عدي مبنددهدتش، واللي عاوز انه يودعنا، أتأخر ليه بقي مبعدش، صريحه العبارة كنتم حالة، وبفراقكم عادي مش هحس، والحكاية مش عايزة قوالة طب حتى بص، المزاج عناب عادي من غير أحباب».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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