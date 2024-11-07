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داليا البحيري بطلة مسرحية الملك وأنا في عيد الفطر - أخبار كلمتك

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داليا البحيري بطلة مسرحية الملك وأنا في عيد الفطر - أخبار كلمتك

داليا البحيري بطلة مسرحية الملك وأنا في عيد الفطر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:56 مساءً - تعاقد قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية  مع النجمة داليا البحيري على بطولة مسرحية "الملك وأنا"  للمخرج محسن رزق.

 

الملك وأنا مسرحية كوميدية إستعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صدام بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

 

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن موعد إفتتاح مسرحية الملك وأنا سيكون في موسم عيد الفطر  ٢٠٢٥.

كما أكد "عبدالمنعم" على أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون الملك وأنا بداية جديدة في عالم الإبهار الاستعراضي بالقطاع.

 

 

 

تفاصيل عرض الملك وأنا 

الملك وأنا إعداد محسن رزق عن مذكرات أناليونوينز وديكورات دكتور حمدي عطية وملابس دكتورة مروة عوده وتصميم إستعراضات مصطفى حجاج وموسيقى النجم عصام كاريكا وأشعار عادل سلامة وجرافيك جون بهاء.

من ناحية أخرى سوف يشارك النجمة داليا البحيري كوكبة من الفنانين وأحد عشر طفلا يقومون بدور أبناء الملك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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