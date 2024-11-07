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مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف عن «الهنا اللي أنا فيه» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف عن «الهنا اللي أنا فيه» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز يكشف عن «الهنا اللي أنا فيه» بهذه الطريقة | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، للمتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لفيلم «الهنا اللي أنا فيه»، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشارك كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لفيلم «الهنا اللي أنا فيه»، وعلق عليه قائلا: «قريبا»، وذلك بالتعاون مع المؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج خالد مرعي.

فيلم الهنا اللي انا فيه

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه

ومن المفترض، أن تدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه لـ كريم محمود عبد العزيز في إطار تشويقي، حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغير حياة زوجها للأبد.

ويضم فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من دينا الشربيني وياسمين رئيس ومريم الجندي وحاتم صلاح ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

وكان مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز وتم عرضه في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

ودارت أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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