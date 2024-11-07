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علاقة عاطفية تجمع مكي وعائشة بن أحمد في عين شمس - أخبار كلمتك

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علاقة عاطفية تجمع مكي وعائشة بن أحمد في عين شمس - أخبار كلمتك

علاقة عاطفية تجمع مكي وعائشة بن أحمد في عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - تعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد علي المشاركة في بطولة مسلسل عين شمس مع الفنان أحمد مكي، وتلعب عائشة بن أحمد خلال العمل شخصية حبيبة مكي، ولكن تحول ظروف دون ارتباطهما  .

مسلسل عين شمس 

وقرر القائمون على مسلسل عين شمس المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل عرض العمل في 15 حلقة فقط، بدلًا من 30، وذلك لأن قصة العمل لا تتحمل أن يكون عدد الحلقات زيادة عن 15 حلقة.

ويعكف المخرج أحمد صالح على بناء ديكورات جديدة داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل من مسلسل عين شمس الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي.

ومن المفترض أن يبدأ مكي تصوير أحداث مسلسل عين شمس مطلع أكتوبر المقبل، بعد الاستقرار على جميع أبطال العمل.

 العمل يكتبه هانى سرحان ويخرجه أحمد صالح وتنتجه شركة سينرجي، ويقدم أحمد مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفني، بعدما وضع حدًا لمسلسل الكبير أوي عند الجزء الثامن.

وقرر الفنان أحمد مكي الإبتعاد عن تقديم جزء جديد من مسلسل الكبير أوي خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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