مشاهير العرب - بعد تأجيل «الكينج».. تفاصيل خروج الفنان محمد إمام من موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - أعلن المؤلف محمد صلاح العزب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خروج مسلسل الكينج، بطولة الفنان محمد إمام، من المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2025، مشيرًا إلى أن العمل يحتاج الكثير من التحضيرات لذا تم تأجيله.

وكتب محمد صلاح العزب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معلنا خروج مسلسل الكينج من رمضان 2025، قائلًا: «مساء الخير، بيان مهم إلى الأمة، لقد قررنا.. النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلي الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026 بإذن الله تعالى».

وأضاف: «وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير».

تفاصيل مسلسل الكينج لـ محمد إمام

تدور قصة مسلسل الكينج، في إطار درامي اجتماعي حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع «اعتزاز» دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.