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قوات حرس الحدود توجه عددا من الضربات الناجحة ضد مهربي المواد المخدرة والأسلحة - أخبار كلمتك

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قوات حرس الحدود توجه عددا من الضربات الناجحة ضد مهربي المواد المخدرة والأسلحة - أخبار كلمتك

قوات حرس الحدود توجه عددا من الضربات الناجحة ضد مهربي المواد المخدرة والأسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً -  استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، نجحت عناصر قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة ضد مهربى المواد المخدرة من خلال إحباط إحدى عمليات التهريب  أثناء تنفيذ أعمال التفتيش بمنطقة القنطرة شرق، حيث تمكنت من ضبط كميات من جوهر الحشيش المخدر، ومخدر الهيدرو، وذلك خلال تهريبهم داخل بلدورات أسمنتية محملة بصندوق إحدى العربات فى محاولة لخداع عناصر التأمين.

 

جهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين حدود الدولة

 كما نجحت قوات حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة فى ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر ومخدر الهيدرو، بالإضافة إلى ضبط  كميات من الأقراص المخدرة وكميات من الأسلحة مختلفة الأنواع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

يأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين حدود الدولة بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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