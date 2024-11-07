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مشاهير العرب - إيرادات ضعيفة.. سحب فيلمي «بنسيون دلال وعنب» من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيرادات ضعيفة.. سحب فيلمي «بنسيون دلال وعنب» من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيرادات ضعيفة.. سحب فيلمي «بنسيون دلال وعنب» من دور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:14 مساءً - رفعت دور العرض السينمائية، فيلمي «بنسيون دلال، وعنب» وذلك بعد تحقيقهما إيرادات ضعيفة خلال الفترة الماضية.

إيرادات فيلمي بنسيون دلال وعنب

وجاءت إيرادات فيلم «بنسيون دلال»، وذلك في فترة عرضه لمدة 4 أسابيع ما يقرب من 2 مليون ونصف، بينما بلغت إيرادات فيلم «عنب» بعد فترة عرض استمرت لمدة 6 أسابيع ما يقرب من مليون ونصف جنيه.

فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

فيلم عنب

فيلم عنب

تدور قصة فيلم عنب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد آيتن عامر، خلال أحداث العمل شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها، والعمل من إنتاج رشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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