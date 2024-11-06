مشاهير العرب - أول عمل بعد السرطان.. تفاصيل مسلسل كندة علوش مع أمير كرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:12 مساءً - كندة علوش.. تستعد النجمة كندة علوش لعودتها للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، مع النجم أمير كرارة، الذي يحمل اسم «أعراض انسحاب» مكون من 8 حلقات، وتعتبر هذه العودة الأولى لكندة علوش بعد رحلة تعافيها من مرض السرطان.

تفاصيل مسلسل كندة علوش مع أمير كرارة

صرحت الفنانة كندة علوش لبرنامج «سينماتيك» الذي يعرض عبر قناة SBC السعودية قائلة: «خطوة الرجوع أخذت مني تفكير كتير وتردد، إلا أن العروض التي تلقتها مؤخراً حفزتها بشكل كبير على العودة إلى جمهورها .

أضافت كندة علوش: «أمير نجم أثبت نجاح كبير في كل مشاريعه السينمائية والدرامية وسعيدة بهذا التعاون، وأتمنى مع بعض نعمل شيء يعجب الناس ويكون على قد ثقتهم».

آخر أعمال الفنانة كندة علوش

يُذكر أن آخر أعمال كندة علوش في التليفزيون كان مسلسل "ستات بيت المعادي"، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Why Women Kill، تدور أحداث المسلسل عبر ثلاثة أزمنة مختلفة: الأولى في عام 1963، والثانية في عام 1984، والثالثة في عام 2021،

حيث تتناول كل فترة قصة مستقلة ببطولة ثنائية. في فترة الستينيات، يشارك كندة علوش وأحمد وفيق، بينما في الثمانينيات يلعب البطولة

كندة علوش، أحمد وفيق، انجي المقدم، صبري فواز، تارا عماد، شريف حافظ، ميرهان حسين وإنجي كيوان ومن إخراج محمد سلامة.

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

يشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة مسلسل بيت الرفاعي، والذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي يسيطر عليه الغموض والأحداث غير المتوقعة، قصته تدور حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا حول «ياسين» ويجسده أمير كرارة، احمد رزق.

والمسلسل بطولة كلا من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.