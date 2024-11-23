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هيثم نبيل: محمد رحيم أول من ساند تامر حسني، والأخير يرد له الجميل - أخبار كلمتك

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هيثم نبيل: محمد رحيم أول من ساند تامر حسني، والأخير يرد له الجميل - أخبار كلمتك

هيثم نبيل: محمد رحيم أول من ساند تامر حسني، والأخير يرد له الجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - سرد المطرب والملحن هيثم نبيل موقفا مؤثرا جمع بين المطرب تامر حسني والملحن الشهير محمد رحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

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وقال “نبيل”: عايز تعرف كرم ربنا وتوفيقه بييجي منين دور في الباطن مش في الظاهر 
رحيم كان أول ملحن يقف إلى جوار تامر حسني في بداية مسيرته،  ولما روحت الفجر لبيت رحيم كان تامر حسني وحسام وكل فريق عمل تامر أول ناس موجودة في بيت رحيم وجنبه في النهاية.

وتابع: الأصل الطيب بيظهر في المواقف دي وهو ده الباطن لسبب توفيق ربنا وكرمه مفيش نجاح كبير بدون أسباب بعيدا عن اللي بتقدمه لأهلك وللي حواليك 

 دور ورا أي توفيق هتلاقي سبب إنساني.. البوست ده مش في حق تامر لأنها حاجة مش جديدة الكلام ده للناس اللي مش فاهمة حكمة ربنا في حاجة بتشوفها وبتضعف .. اشتغل عالباطن يأتيك الظاهر

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 محمد رحيم هو ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان عمره 22 عاما.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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