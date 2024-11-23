هيثم نبيل: محمد رحيم أول من ساند تامر حسني، والأخير يرد له الجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - سرد المطرب والملحن هيثم نبيل موقفا مؤثرا جمع بين المطرب تامر حسني والملحن الشهير محمد رحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وقال “نبيل”: عايز تعرف كرم ربنا وتوفيقه بييجي منين دور في الباطن مش في الظاهر

رحيم كان أول ملحن يقف إلى جوار تامر حسني في بداية مسيرته، ولما روحت الفجر لبيت رحيم كان تامر حسني وحسام وكل فريق عمل تامر أول ناس موجودة في بيت رحيم وجنبه في النهاية.

وتابع: الأصل الطيب بيظهر في المواقف دي وهو ده الباطن لسبب توفيق ربنا وكرمه مفيش نجاح كبير بدون أسباب بعيدا عن اللي بتقدمه لأهلك وللي حواليك

دور ورا أي توفيق هتلاقي سبب إنساني.. البوست ده مش في حق تامر لأنها حاجة مش جديدة الكلام ده للناس اللي مش فاهمة حكمة ربنا في حاجة بتشوفها وبتضعف .. اشتغل عالباطن يأتيك الظاهر

محمد رحيم هو ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، تعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكانت أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان عمره 22 عاما.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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