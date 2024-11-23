ضحية عمرو دياب: المطرب رفض الاعتذار لي، وهذه حقيقة التعويض المالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - ضحية عمرو دياب، كشف سعد أسامة الشاب الذي صفعه عمرو دياب، اآخر تطورات قضيته مع الهضبة وحقيقة طلبه تعويضا ماليا من المطرب.

قضية عمرو دياب، ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: كانت هناك محاولات للصلح مع عمرو دياب، ولكن بدون أن يعتذر لي عما بدر منه في واقعة الصفع.

طلب اعتذار عمرو دياب

وأوضح أنه طلب اعتذار عمرو دياب لي ولكنه رفض ذلك، وبالتالي استكملت إجراءات التقاضي"، مؤكدًا أنه لم يطلب أي تعويض مادي وكل ما طلبه اعتذاره له ردًا لكرامته.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المطرب عمرو دياب، بتهمة صفع شاب داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للحكم.

أقوال عمرو دياب في قضية صفع شاب



وقال عمرو دياب: “يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى علي فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا".

وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

وأشار عمرو دياب إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

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