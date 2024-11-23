مشاهير العرب - بعد وفاته صباح اليوم.. كيف ودعت ابنة محمد رحيم والدها؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - حرصت هارتي ابنة الملحن محمد رحيم، وهي في حالة من الحزن والألم، على توديع والدها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بكلمات مؤثرة، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم السبت، دون الكشف عن أسباب الوفاة حتى الآن.

وشاركت هارتي، ابنة الملحن محمد رحيم، مقطع فيديو ترثي من خلاله والدها عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليه: «أنت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا.. يا أطيب وأحن قلب وأعظم فنان جيلك.. بحبك وفخورة إني شبهك وحتة منك.. أنا وناس موجودين عشان تكمل تاريخك».

وتابعت: «بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها أنت وماما، أنت أجمل إنسان اتخلق، أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك إني هخليك فخور بيا يا بابا، أنا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك».

وأضافت: «ومهما اتكلمو عنك مش هيقدروا يوصفوك، أنت الحب، أنت الأمان، أنت الدفء وحنان قلوب البشرية، أنا حاسة بيك معايا في كل لحظة يا قمر منور حياتي، يا بابا بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي أنا».

وفاة محمد رحيم

وحل عن عالمنا، الملحن محمد رحيم، صباح اليوم السبت، وذلك بعدما أعلن النجم تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاته.

وقال تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

سبب وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم، لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

يذكر أنه تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.