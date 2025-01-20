عاجل:زعيم الحوثيين:مستعدون للجولة القادمة من الحرب - أخبار كلمتك

قال عبدالملك الحوثي:نحن نركز على الاستعداد للجولات الآتية، حتما لا بد من جولات آتية

واضاف:: ما تم حتى الان جولة على مدى 15 شهرا من المواجهة مع العدو الإسرائيلي وهناك جولات قادمة ونسعى للاستعداد للجولات القادمة

واختتم: نحن في جهوزية مستمرة للتدخل الفوري في أي وقت يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد وجرائم الإبادة والحصار لقطاع غزة

