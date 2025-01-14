الاعلامي وفي العريمي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح يكشف تفاصيل دهفه للمعلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

قال الاعلامي وفي العريمي:قدمت اعتذاري للأستاذ آفاق عبدالقادر والرفاق المرافقين له اثناء قدومهم الى قناة عدن المستقلة لحل الاشكالية على ماحدث صباح اليوم نتيجة لسوء الفهم وضغط العمل خلال البث المباشر لقناة عدن المستقلة مع العلم ان الأخ افاق تربوي قدير تربطنا به علاقات ومواقف اخوية سابقة.

واضاف:شكرا لكل من أحسن الظن بنا لمعرفته بأخلاقنا وتربيتنا، والتمس العذر لكل من اساء الظن وحكم غيابيا علينا كما ندعو الجميع الى الالتفات الى القضية الأساسية التي خرج من اجلها الالاف اليوم وتفويت الفرص على المتربصين.

