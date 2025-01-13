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توضيح هام بشأن اشتراط السعودية هذا الأمر على اليمنيين والكشف عن موعد البدء بتنفيذ القرار - أخبار كلمتك

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توضيح هام بشأن اشتراط السعودية هذا الأمر على اليمنيين والكشف عن موعد البدء بتنفيذ القرار - أخبار كلمتك

توضيح هام بشأن اشتراط السعودية هذا الأمر على اليمنيين والكشف عن موعد البدء بتنفيذ القرار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أصدرت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية توضيح هام بشأن سفر المواطنين اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية


وجاء في توضيح صادر عن شركة طيران اليمنية والذي رصده محرر موقع كلمتك:

        الأخوة/ وكلائنا الأعزاء                                              المحترمين،

 

الموضوع: تعميم بخصوص التحصينات المطلوبة لحاملي تأشيرات العمرة والزيارة

بموجب إيميل خدمات الركاب الوارد إلينا، نود إعلامكم بأنه اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2025م، يجب على جميع المسافرين حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بجميع أنواعها الالتزام بالحصول على التحصينات التالية:

الحمى الشوكية النيسيرية:
التأكد من حصول المسافرين من هذه الفئة على شهادة تطعيم تم إصدارها قبل الوصول إلى المملكة بفترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع المتعدد السكريات، أو 5 سنوات للنوع المقترن.
ملاحظة: يُستثنى من هذا الإجراء الأطفال دون السنة.
شلل الأطفال:
ضرورة التأكد من حصول المسافرين على التحصين اللازم ضد شلل الأطفال حسب الاشتراطات الصحية المعتمدة.
نرجو من جميع الوكلاء الالتزام بتطبيق هذه التعليمات وتوجيه المسافرين بضرورة استيفاء المتطلبات الصحية المذكورة أعلاه قبل السفر.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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