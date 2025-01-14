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رئيس الوزراء: السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: السبت إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:56 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتشمل الإجازة، العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وأكد القرار، على استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت، وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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