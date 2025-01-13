تحرك جديد بشان دعم عدن بمحطة كهرباء جديدة من هذه الدولة - أخبار كلمتك

بحث سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي اليوم الإثنين، إجراءات تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من قطر إلى العاصمة المؤقتة عدن إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف.

جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد السليطي وبادي، على “أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من قطر الى العاصمة المؤقتة عدن إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف القادم”.

وثمن بادي المشاريع التي يدعمها صندوق قطر للتنمية في اليمن داعيا إلى التنسيق لتعزيز تدخلاته لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال الاستثمار في إمكانيات الشباب اليمني لدعم برامج اقتصادية تلبي احتياجاتهم.