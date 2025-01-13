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تحرك جديد بشان دعم عدن بمحطة كهرباء جديدة من هذه الدولة - أخبار كلمتك

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تحرك جديد بشان دعم عدن بمحطة كهرباء جديدة من هذه الدولة - أخبار كلمتك

تحرك جديد بشان دعم عدن بمحطة كهرباء جديدة من هذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:57 مساءً - كلمتك/خاص:

بحث سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي اليوم الإثنين، إجراءات تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من قطر إلى العاصمة المؤقتة عدن إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف.

جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد السليطي وبادي، على “أهمية تسريع إدخال محطة توليد الكهرباء المقدمة من قطر الى العاصمة المؤقتة عدن إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف القادم”.

وثمن بادي المشاريع التي يدعمها صندوق قطر للتنمية في اليمن داعيا إلى التنسيق لتعزيز تدخلاته لا سيما في قطاعات المياه والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي من خلال الاستثمار في إمكانيات الشباب اليمني لدعم برامج اقتصادية تلبي احتياجاتهم.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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