وزير خارجية الاحتلال: لدينا إرادة حقيقية لإنجاز صفقة غزة - أخبار كلمتك

وزير خارجية الاحتلال: لدينا إرادة حقيقية لإنجاز صفقة غزة - أخبار كلمتك

مبيعات "جيلي" الإجمالية تتجاوز 2 مليون سيارة خلال 2024 - أخبار كلمتك

مبيعات "جيلي" الإجمالية تتجاوز 2 مليون سيارة خلال 2024 - أخبار كلمتك

الاعلامي وفي العريمي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح يكشف تفاصيل دهفه للمعلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

الاعلامي وفي العريمي يخرج عن صمته ويدلي بتصريح يكشف تفاصيل دهفه للمعلم بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، تعادل سلبي بين باستيا ونيس بالشوط الأول في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، تعادل سلبي بين باستيا ونيس بالشوط الأول في كأس فرنسا - أخبار كلمتك

واشنطن: اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

واشنطن: اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» من قاعدة أمريكية (فيديو) - أخبار كلمتك

إعادة إعمار غزة، تقديرات بوصول التكلفة لـ 80 مليار دولار وهذه هي أبرز العقبات - أخبار كلمتك

إعادة إعمار غزة، تقديرات بوصول التكلفة لـ 80 مليار دولار وهذه هي أبرز العقبات - أخبار كلمتك

آداء البورصات الخليجية خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

آداء البورصات الخليجية خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


‏اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم، زيارة إلى الرياض


هذا وأجرى المبعوث الأممي مباحثات مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك ووزير الخارجية شايع الزنداني، وكذلك مع كبار المسؤولين السعوديين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.


وركزت المشاورات على خفض التصعيد، والإجراءات الاقتصادية، ودفع خارطة طريق للسلام من خلال عملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.


وشدد غروندبرغ على ضرورة ابتعاد جميع الجهات الفاعلة عن العقلية التي تركز على الحرب، مشيراً إلى أن الوضع الراهن غير مستدام. وشدد على أهمية الوحدة والجهود المتضافرة للتوصل إلى حل سلمي وشامل للصراع.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الكشف عن موعد افتتاح اكبر مول في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق