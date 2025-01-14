المبعوث الأممي يختتم زيارته للعاصمة الرياض بشأن الأزمة اليمنية ويكشف عن هذا الأمر - أخبار كلمتك



‏اختتم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم، زيارة إلى الرياض



هذا وأجرى المبعوث الأممي مباحثات مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك ووزير الخارجية شايع الزنداني، وكذلك مع كبار المسؤولين السعوديين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.



وركزت المشاورات على خفض التصعيد، والإجراءات الاقتصادية، ودفع خارطة طريق للسلام من خلال عملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.



وشدد غروندبرغ على ضرورة ابتعاد جميع الجهات الفاعلة عن العقلية التي تركز على الحرب، مشيراً إلى أن الوضع الراهن غير مستدام. وشدد على أهمية الوحدة والجهود المتضافرة للتوصل إلى حل سلمي وشامل للصراع.

