اعلان فتح باب التجنيد رسميا لهؤلاء - أخبار كلمتك

اكد بيان صادر عن قيادة قوات درع الوطن بمحافظة المهرة، اليوم، أن عملية تسجيل المجندين الجدد ستقتصر فقط على أبناء المحافظة، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في حماية أمن منطقتهم إلى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على مكتسبات المحافظة.

وأوضح البيان انه حرصا على الشفافية والمهنية، سيتم تشكيل لجنة فنية إشرافية متخصصة قبل بدء عمليات التدريب، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤولية إجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين والتحقق من هوياتهم، لضمان استيفائهم الشروط الصحية والإدارية اللازمة للالتحاق بالقوة.

وطمئن البيان أبناء المحافظة بأن قوات درع الوطن ستكون قوة مكملة وداعمة للأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية الأمنية خدمة للمصلحة العامة وتعزيز شعور المواطنين بالأمان.. مؤكدا مجددًا الالتزام الكامل بخدمة محافظة المهرة وأبنائها.