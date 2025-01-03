صحيفة لبنانية تكشف عن تقديم أمريكا عرضا مغريا للحو ثيين - أخبار كلمتك

كشفت صحيفة مقربة من حزب الله اللبناني، عن تحرك أمريكي، لوقف العمليات الحوثية على (إسرائيل)، وذلك عقب استعانة واشنطن بدولة خليجية وإيران.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر حوثية مقربة، إن واشنطن لتَعرض خفض التصعيد على مليشيا الحوثي، مقابل وقف الأخيرة تصعيدها بوجه الكيان الإسرائيلي.



وأفادت المصادر الحوثية، أن الحراك الأميركي الجديد يهدف إلى إنهاء الهجمات الحوثية على إسرائيل، تحت مبرّر إتاحة الفرصة للوساطات الدولية الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة.. مشيرة إلى أن الطلب ذاته سبق أن تقدّمت به الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي، فيما لم يتم تنفيذ الوعود الأميركية حينها بوقف جرائم الإبادة في القطاع.

وقالت المصادر إن إعادة تحريك الوساطة العمانية في اليمن، عبر زيارة وزير خارجية السلطنة، بدر البوسعيدي، إلى طهران، هدفت إلى إيجاد إطار واسع للدفع نحو اتفاق في اليمن، مؤكّدة أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمّن إغلاق ما يسمى "جبهة الإسناد للقطاع" قبل رحيل الإدارة الحالية.

وتشن مليشيا الحوثي هجمات، أصبحت خلال الآونة الأخيرة، شبه يومية، على المناطق الفلسطينية المحتلة، بذريعة إسناد غزة، في الوقت الذي يرد الاحتلال على تلك الهجمات بغارات على منشآت حيوية في اليمن.