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صحيفة لبنانية تكشف عن تقديم أمريكا عرضا مغريا للحو ثيين - أخبار كلمتك

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صحيفة لبنانية تكشف عن تقديم أمريكا عرضا مغريا للحو ثيين - أخبار كلمتك

صحيفة لبنانية تكشف عن تقديم أمريكا عرضا مغريا للحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:12 مساءً - كلمتك/

كشفت صحيفة مقربة من حزب الله اللبناني، عن تحرك أمريكي، لوقف العمليات الحوثية على (إسرائيل)، وذلك عقب استعانة واشنطن بدولة خليجية وإيران.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر حوثية مقربة، إن واشنطن لتَعرض خفض التصعيد على مليشيا الحوثي، مقابل وقف الأخيرة تصعيدها بوجه الكيان الإسرائيلي.


وأفادت المصادر الحوثية، أن الحراك الأميركي الجديد يهدف إلى إنهاء الهجمات الحوثية على إسرائيل، تحت مبرّر إتاحة الفرصة للوساطات الدولية الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة.. مشيرة إلى أن الطلب ذاته سبق أن تقدّمت به الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي، فيما لم يتم تنفيذ الوعود الأميركية حينها بوقف جرائم الإبادة في القطاع.

وقالت المصادر إن إعادة تحريك الوساطة العمانية في اليمن، عبر زيارة وزير خارجية السلطنة، بدر البوسعيدي، إلى طهران، هدفت إلى إيجاد إطار واسع للدفع نحو اتفاق في اليمن، مؤكّدة أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمّن إغلاق ما يسمى "جبهة الإسناد للقطاع" قبل رحيل الإدارة الحالية.

وتشن مليشيا الحوثي هجمات، أصبحت خلال الآونة الأخيرة، شبه يومية، على المناطق الفلسطينية المحتلة، بذريعة إسناد غزة، في الوقت الذي يرد الاحتلال على تلك الهجمات بغارات على منشآت حيوية في اليمن.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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