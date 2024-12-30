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عاجل :تجدد الضربات الجوية على الحديدة - أخبار كلمتك

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عاجل :تجدد الضربات الجوية على الحديدة - أخبار كلمتك

عاجل :تجدد الضربات الجوية على الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:49 مساءً - كلمتك: خاص

 

كشفت مصادر ان الطيران يشن الآن غارات جوية على الحديدة

وأكدت المصادر ان الطيران الأمريكي البريطاني يشن غارتين على مديرية التحيتا جنوب الحديدة

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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