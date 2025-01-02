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اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة صباح الخميس في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 09:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، 2 يناير 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 29°- الصغرى 24°)
 
المكلا (العظمى 28° - الصغرى 20°)
 
سيئون (العظمى 30° - الصغرى 08°)
 
عتق (العظمى 29° - الصغرى 14°)
 
الغيضة (العظمى 27° - الصغرى 15°)
 
سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 18°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 03°)
  
تعز (العظمى 25° - الصغرى 13°)
 
الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 23°)
 
 
مأرب (العظمى 30° - الصغرى 14°)
 
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 02°)
 
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 10°)
 
عمران (العظمى 27° - الصغرى 02°)

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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