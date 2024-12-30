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عاجل:حديث خارجي بشأن الهجمات بين جماعة الحوثي وإسرائيل - أخبار كلمتك

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عاجل:حديث خارجي بشأن الهجمات بين جماعة الحوثي وإسرائيل - أخبار كلمتك

عاجل:حديث خارجي بشأن الهجمات بين جماعة الحوثي وإسرائيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:49 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري إلى وقف هجمات الحوثيين

مؤكداً ان تبادل الهجمات بين الحوثيين وإسرائيل يقوض أمن المنطقة بالكامل

و أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالقول:ندعم الجهود الشاملة لإيقاف الصراع في الشرق الأوسط

وكشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ان هجمات إسرائيل في اليمن تقوض جهود وصول الخدمات الإنسانية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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