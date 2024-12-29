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ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

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ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

ترقب المعركة الحاسمة لأنها جماعة الحـ.وثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر انه تجرى تحضيرات لحرب برية واسعة في اليمن مطلع العام الجديد، بدعم دولي،

و أوضحت المصادر ان المعركة تهدف إلى الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب الحوثي..

مؤكداً أن العملية العسكرية المرتقبة ستكون خاطفة ولن تستغرق وقتًا طويلًا، بهدف تحقيق الحسم وإنهاء الانقلاب بأسرع ما يمكن..

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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