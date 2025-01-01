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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في أبو النمرس والحوامدية - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في أبو النمرس والحوامدية - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في أبو النمرس والحوامدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:00 مساءً - قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمواقع الهبوط الأرضي التي حدثت بشارع على سلامة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وبمنطقة العطور بالعزبة الشرقية بمركز ومدينة الحوامدية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في أعمال الإصلاح والالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

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كما وجه المحافظ المسؤولين بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال الإصلاح، وإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد المحافظ  أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة إجراء فحص دوري للشبكات الخاصة بخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي هبوطات أرضية في المستقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم نائب المحافظ ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وغيرهم من المسؤولين المعنيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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