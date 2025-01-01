حديث جديد بشأن حرب إسرائيل والحوثي - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي محمد الضبياني على المعركة بين مليشيا الحوثي وإسرائيل

وقال الضبياني في تغريدة على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏من الاستعباط الأحمق أن تستعرض مليشيا الحوثي مجاميع مسلحة بالكلاشنكوف تحت لافتة مواجهة الكيان الصهيوني الذي يبعد عن اليمن بأكثر من ألفي كيلو..!

وتابع بالقول:

لكن من يعرف حقيقة المليشيا يدرك أن حربها الحقيقية مع الشعب اليمني، وأن هذه الحشود إنما تعد لحرب اليمنيين الرافضين للتمرد والملشنة والعنصرية والكهنوت، أما مسألة التحرش بالكيان الصهيوني فهي تكتيك مخادع للتغرير بمزيد من المغفلين

واضاف بالقول:وغدا ينقشع الغبار وتسقط الأقنعة وتذهب المليشيا إلى مزبلة التاريخ ويبقى الشعب اليمني بكامل عنفوانه المهيب وتوهجه العتيد.

واختتم منشوره قائلاً:كما يذهب الاحتلال الصهيوني ويبقى الشعب الفلسطيني الصابر

العنيد