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مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

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مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

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مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:12 مساءً - كلمتك: خاص

 


وافق مجلس القيادة الرئاسي على نتائج القرار رقم(25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء

وجاء في نص القرار:

قرار مجلس القيادة رقم (30) لعام 2024م

الموافقة على نتائج القرار رقم(25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء

أطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة المقدمة من اللواء/ عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة بشأن وضع المعالجات والحلول الجذرية للخلاف في جهاز رئاسة الوزراء.

واقرارات الآتي:

1- الموافقة على إعفاء التالية أسمائهم من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم وهم:

أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء.

علي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.

مطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.

2- تكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل متهم ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخ القرار.

3- اتخاذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.

4- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2024/12/18م وينتهي بتنفيذ أحكامه.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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