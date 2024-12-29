مجلس القيادة الرئاسي يوافق على إعفاء هذه الشخصيات من مناصبهم - أخبار كلمتك

وافق مجلس القيادة الرئاسي على نتائج القرار رقم(25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء
وجاء في نص القرار:
قرار مجلس القيادة رقم (30) لعام 2024م
الموافقة على نتائج القرار رقم(25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء
أطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة المقدمة من اللواء/ عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة بشأن وضع المعالجات والحلول الجذرية للخلاف في جهاز رئاسة الوزراء.
واقرارات الآتي:
1- الموافقة على إعفاء التالية أسمائهم من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم وهم:
أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء.
علي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
مطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.
2- تكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل متهم ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخ القرار.
3- اتخاذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.
4- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2024/12/18م وينتهي بتنفيذ أحكامه.
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