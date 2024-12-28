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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل سالم بريك - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل سالم بريك - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل سالم بريك - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك/خاص:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل ناجي سالم بريك، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ومدير تحرير صحيفة "الثوري".

لقد تعرفت على الفقيد في عدن، وكان مثالًا للتفاني والإخلاص. كرّس الفقيد حياته لخدمة الوطن، وكان نموذجًا للالتزام والعمل الوطني المخلص. برحيله، خسر الوطن قامة وطنية بارزة تركت بصمات واضحة في مسيرة العمل الوطني والنضالي.

وبهذا المصاب الجلل، نتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة، وأهله، وذويه. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
علي ناصر محمد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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