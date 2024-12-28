الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة المناضل سالم بريك - أخبار كلمتك

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل ناجي سالم بريك، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ومدير تحرير صحيفة "الثوري".

لقد تعرفت على الفقيد في عدن، وكان مثالًا للتفاني والإخلاص. كرّس الفقيد حياته لخدمة الوطن، وكان نموذجًا للالتزام والعمل الوطني المخلص. برحيله، خسر الوطن قامة وطنية بارزة تركت بصمات واضحة في مسيرة العمل الوطني والنضالي.

وبهذا المصاب الجلل، نتوجه بأحر التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة، وأهله، وذويه. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي ناصر محمد