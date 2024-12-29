توقعات بأجواء شديدة البرودة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 19 / 12 )
التاريخ : 29/12/2024 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : اجواء بـاردة الى شــديدة البرودة
أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-
ذمار : 2
البيضاء : 2.7
صنعاء : 3.0
عمران : 3.4
يتــوقع المركز الوطني للأرصـاد والإنــذار المبكر:
- أجواء باردة اثناء النهار و شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات ( البيضاء، ذمار، صنعاء ، عمران وصعده ).
- أجواء باردة على محافظات (حجه ، المحويت ومرتفعات محافظات (إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف وجنوب غرب مارب)).
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يــحذر المركز الوطني للأرصــاد والإنــذار المبكر الإخــوة:
- المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
- المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء شديدة البرودة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر
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