توقعات بأجواء شديدة البرودة على هذه المدن - أخبار كلمتك

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 19 / 12 )

التاريخ : 29/12/2024 الوقت : 11:00:00

الحالة الجوية : اجواء بـاردة الى شــديدة البرودة

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-

ذمار : 2

البيضاء : 2.7

صنعاء : 3.0

عمران : 3.4

يتــوقع المركز الوطني للأرصـاد والإنــذار المبكر:

- أجواء باردة اثناء النهار و شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات ( البيضاء، ذمار، صنعاء ، عمران وصعده ).

- أجواء باردة على محافظات (حجه ، المحويت ومرتفعات محافظات (إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف وجنوب غرب مارب)).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

يــحذر المركز الوطني للأرصــاد والإنــذار المبكر الإخــوة:

- المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

- المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء شديدة البرودة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر