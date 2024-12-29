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توقعات بأجواء شديدة البرودة على هذه المدن - أخبار كلمتك

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توقعات بأجواء شديدة البرودة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقعات بأجواء شديدة البرودة على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:52 مساءً - كلمتك/ خاص

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم ( 19 / 12 )
التاريخ : 29/12/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : اجواء بـاردة الى شــديدة البرودة

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
ذمار : 2
البيضاء : 2.7
صنعاء : 3.0
عمران : 3.4

يتــوقع المركز الوطني للأرصـاد والإنــذار المبكر:
- أجواء باردة اثناء النهار و شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات ( البيضاء، ذمار، صنعاء ، عمران وصعده ). 
- أجواء باردة على محافظات (حجه ، المحويت ومرتفعات محافظات (إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت وغرب الجوف وجنوب غرب مارب)).

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يــحذر المركز الوطني للأرصــاد والإنــذار المبكر الإخــوة:
- المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
- المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المزروعات في المحافظات الآنفة الذكر من الأجواء شديدة البرودة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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