شكا مواطنون من تسبب نقاط امنية بعرقلة حركة السير بجولة كالتكس.
وقال مواطنون:انتشار نقاط امنية تسبب بعرقلة حركة السير في جولة كالتكس حيث ان نقطة امنية مستحدثة بعد جولة كالتكس واخرى بعدها بمائة متر تسببت بالازدحام من قبل مستشفى البريهي.
واضافوا:ونقطة اخرى بعدها بمائة متر وبعدها نقطة ثالثة ماتسبب بازدحام غير مسبوق حيث اصبح المواطن يصل المواطن من البريهي الى انماء بعد ساعة.
الكشف عن تسبب نقاط امنية بعدن بهذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مواطنون من تسبب نقاط امنية بعرقلة حركة السير بجولة كالتكس.
شكا مواطنون من تسبب نقاط امنية بعرقلة حركة السير بجولة كالتكس.
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