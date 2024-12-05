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الكشف عن تسبب نقاط امنية بعدن بهذا الامر - أخبار كلمتك

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الكشف عن تسبب نقاط امنية بعدن بهذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن تسبب نقاط امنية بعدن بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مواطنون من تسبب نقاط امنية بعرقلة حركة السير بجولة كالتكس.
وقال مواطنون:انتشار نقاط امنية تسبب بعرقلة حركة السير في جولة كالتكس حيث ان نقطة امنية مستحدثة بعد جولة كالتكس واخرى بعدها بمائة متر تسببت بالازدحام من قبل مستشفى البريهي.
واضافوا:ونقطة اخرى بعدها بمائة متر وبعدها نقطة ثالثة ماتسبب بازدحام غير مسبوق حيث اصبح المواطن يصل المواطن من البريهي الى انماء بعد ساعة.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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