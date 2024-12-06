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مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

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مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

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مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

اكد اولياء امور عدد من الطلاب لكريتر سكاي بان العملية التعليمية والامتحانات بات مصيرها مجهول.
وقال اولياء الامور:تم صرف مرتبات المعلمين ولم يصدر بيان يوضح مصير الامتحانات ان كانت ستبدا يوم السبت او لا للاسف اصبح مصير العملية التعليمية مجهولا.
واضافوا:نريد توضيح ان كان هناك امتحانات ستقام ام لا مايحدث هو تلاعب بمصير الاف الطلاب من ابنائنا وسط صمت كبير من المسؤولين 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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