مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

اكد اولياء امور عدد من الطلاب لكريتر سكاي بان العملية التعليمية والامتحانات بات مصيرها مجهول.

وقال اولياء الامور:تم صرف مرتبات المعلمين ولم يصدر بيان يوضح مصير الامتحانات ان كانت ستبدا يوم السبت او لا للاسف اصبح مصير العملية التعليمية مجهولا.

واضافوا:نريد توضيح ان كان هناك امتحانات ستقام ام لا مايحدث هو تلاعب بمصير الاف الطلاب من ابنائنا وسط صمت كبير من المسؤولين