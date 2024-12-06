مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:
اكد اولياء امور عدد من الطلاب لكريتر سكاي بان العملية التعليمية والامتحانات بات مصيرها مجهول.
اكد اولياء امور عدد من الطلاب لكريتر سكاي بان العملية التعليمية والامتحانات بات مصيرها مجهول.
وقال اولياء الامور:تم صرف مرتبات المعلمين ولم يصدر بيان يوضح مصير الامتحانات ان كانت ستبدا يوم السبت او لا للاسف اصبح مصير العملية التعليمية مجهولا.
واضافوا:نريد توضيح ان كان هناك امتحانات ستقام ام لا مايحدث هو تلاعب بمصير الاف الطلاب من ابنائنا وسط صمت كبير من المسؤولين
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