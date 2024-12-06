عاجل:الكشف عن مستجدات الكهرباء بعدن وساعات الانقطاع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:18 صباحاً - كلمتك/خاص:
خرجت محطات الكهرباء عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
خرجت محطات الكهرباء عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وقال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:كل محطات التوليد بالديزل طافية حاليا و التوليد حاليا مقتصر على المحطات التالية :
* بترومسيلة 60 ميجا نفط خام
* المنصورة 39 ميجا مازوت
*الحسوة 10 ميجا مازوت
واضاف:محطة بترو مسيلة ستخرج عن الخدمة صباح الجمعة بسبب نفاد النفط الخام والطافي حاليا 8 ساعات ونص ، واللاصي ساعتين و ساعات الانقطاع مرشحة للزيادة بعد خروج محطة بترومسيلة صباح الجمعة.
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