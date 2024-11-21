الحوثي يوجه رسالة نارية إلى الولايات المتحدة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

صرّح القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، أن كلفة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن من المنطقة إلى الولايات المتحدة تفوق ما وصفه بـ"الكلفة الصفرية" لإيقاف الإبادة والحصار المفروض على غزة ولبنان.

وأشار الحوثي، في تصريح له، إلى أن وقف الحصار والعمليات العسكرية ضد غزة ولبنان سيؤدي بشكل مباشر إلى توقف العمليات البحرية والإسناد العسكري من اليمن، موضحًا أن هذا هو القرار المعلن منذ البداية.

وأكد الحوثي أن أي أخبار تُنشر خلافًا لهذا التصريح هي أخبار كاذبة وغير صحيحة.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحذيرات من تداعيات الأزمة في المنطقة.