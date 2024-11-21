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الحوثي يوجه رسالة نارية إلى الولايات المتحدة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

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الحوثي يوجه رسالة نارية إلى الولايات المتحدة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

الحوثي يوجه رسالة نارية إلى الولايات المتحدة.. ماذا تضمنت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك/خاص

صرّح القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، أن كلفة مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن من المنطقة إلى الولايات المتحدة تفوق ما وصفه بـ"الكلفة الصفرية" لإيقاف الإبادة والحصار المفروض على غزة ولبنان.

وأشار الحوثي، في تصريح له، إلى أن وقف الحصار والعمليات العسكرية ضد غزة ولبنان سيؤدي بشكل مباشر إلى توقف العمليات البحرية والإسناد العسكري من اليمن، موضحًا أن هذا هو القرار المعلن منذ البداية.

وأكد الحوثي أن أي أخبار تُنشر خلافًا لهذا التصريح هي أخبار كاذبة وغير صحيحة.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحذيرات من تداعيات الأزمة في المنطقة.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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