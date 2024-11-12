تعرف على عدد واسماء الضحايا الذين سقطوا بقصف الطيران - أخبار كلمتك

كشفت مصادر عن أسماء وعدد الضحايا الذين سقطوا بقصف طيران مسير تابع لمليشيا الحوثي بمحافظة تعز





وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي استهدفت سيارة مواطن غربي مدينة تعز، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أسفر عن إصابة اثنين من أسرة واحدة



و أوضحت المصادر ان المصابين هم صلاح عبده حمادي عبده حسن، وأدهم عبدالرحمن عبده حسن والذين تم نقلهم إلى المخا لتلقي العلاج.