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تعرف على عدد واسماء الضحايا الذين سقطوا بقصف الطيران - أخبار كلمتك

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تعرف على عدد واسماء الضحايا الذين سقطوا بقصف الطيران - أخبار كلمتك

تعرف على عدد واسماء الضحايا الذين سقطوا بقصف الطيران - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر عن أسماء وعدد الضحايا الذين سقطوا بقصف طيران مسير تابع لمليشيا الحوثي بمحافظة تعز 
 


وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي استهدفت سيارة مواطن غربي مدينة تعز، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أسفر عن إصابة اثنين من أسرة واحدة


و أوضحت المصادر ان المصابين هم صلاح عبده حمادي عبده حسن، وأدهم عبدالرحمن عبده حسن والذين تم نقلهم إلى المخا لتلقي العلاج.  

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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